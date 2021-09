Toulouse ISAE SUPAERO Haute-Garonne, Toulouse SEMAINE CREATIV’ à Toulouse avec l’ISAE Supaero ISAE SUPAERO Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les étudiant.e.s de l’ISAE Supaero se prêtent au jeu du Créathlon pour découvrir les étapes de la création d’entreprise à travers une phase d’idéation ainsi que la réalisation d’un Business Model Canvas. Une après-midi sous l’égide de projets créatifs et inspirants !

Une journée d’idéation au coeur de l’entrepreneuriat ! ISAE SUPAERO 10 Av. Edouard Belin, 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

