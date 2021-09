Albi INUC Albi, Tarn SEMAINE CREATIV’ à Albi – Challenge Créathlon ! INUC Albi Catégories d’évènement: Albi

Les étudiant.e.s de l’INU Champollion se prêtent au jeu du Créathlon pour découvrir les étapes de la création d’entreprise avec 3 étapes clés : * Idéation * Business Model * Pitch Plus d’infos à venir ! Partenaires : Crédit-Agricole, ECTI.

sur inscription pour les étudiants de l’INUC à venir !

Une journée d’idéation au coeur de l’entrepreneuriat ! INUC Pl. de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T12:30:00 2021-10-07T19:00:00

