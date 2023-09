Semaine contre les violences faites aux femmes novembre 2023 Mairie du 18e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Semaine contre les violences faites aux femmes novembre 2023 Mairie du 18e arrondissement Paris, 21 novembre 2023, Paris. Le mardi 21 novembre 2023

de 10h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit sous condition Places réservées aux professionnels du médico-social. Inscription soumise au nombre de places limitées. La Maison des Femmes de l’APHP- Bichat-Claude-Bernard, la Mairie du 18e et l’association Brûlant.e.s proposent une journée « théâtre-forum » à destination des professionnels du secteur médico-social pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. La Maison des Femmes de l’APHP- Bichat-Claude-Bernard, la Mairie du 18e et l’association Brûlant.e.s proposent une journée « théâtre-forum » à destination des professionnels du secteur médico-social pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 Paris Contact :

