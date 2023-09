Semaine contre les violences faites aux femmes novembre 2023 Hôpital Bichat Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Hôpital Bichat Paris, 24 novembre 2023, Paris.

de 14h00 à 17h00

Public adultes. gratuit

La Maison des Femmes de l’APHP- Bichat-Claude-Bernard vous propose de venir rencontrer son équipe lors d’une journée portes ouvertes. La Maison des Femmes de l’APHP- Bichat-Claude-Bernard vous propose de venir rencontrer son équipe lors d’une journée portes ouvertes. Hôpital Bichat 46 rue Henri Huchard 75018 Paris Contact :

