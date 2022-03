Semaine contre le racisme en Ville de Genève Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Semaine contre le racisme en Ville de Genève Autre lieu, 19 mars 2022, Genève. Semaine contre le racisme en Ville de Genève

du samedi 19 mars au dimanche 27 mars à Autre lieu

Cette année, le visuel de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève met à l’honneur la typographie Bayard. Conçue par le graphiste Tré Seals, elle s’inspire des écriteaux de la Marche de 1963 sur Washington pour l’emploi et la liberté – une manifestation politique en faveur des droits civiques et pour protester contre la discrimination raciale, dont le point d’orgue fut le célèbre discours «I have a dream» prononcé par Martin Luther King. **Au programme de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève:** un parcours guidé, des exposition de photographies, des tables rondes, des rencontres, des ateliers, des jeux et des activités pour les enfants. **Programmation complète:** [[www.non-au-racisme-geneve.ch](www.non-au-racisme-geneve.ch)](www.non-au-racisme-geneve.ch)

Gratuit

Nombreuses actions sont organisées afin de sensibiliser le public aux différentes formes de discrimination raciale et combattre le racisme. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T22:00:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T22:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T22:00:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T22:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T22:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T22:00:00;2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Semaine contre le racisme en Ville de Genève Autre lieu 2022-03-19 was last modified: by Semaine contre le racisme en Ville de Genève Autre lieu Autre lieu 19 mars 2022 Autre lieu Genève genève

Genève