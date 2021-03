Genève Autre lieu Genève Semaine contre le racisme en Ville de Genève Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Chaque année la Semaine contre le racisme en Ville de Genève se déroule autour de la date symbolique du 21 mars, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Des tables rondes et des ateliers sont organisés pour sensibiliser le public à cette problématique du racisme. En raison du contexte sanitaire, les évènements de l’édition 2021 de la Semaine contre le racisme passent en ligne. Du **20 au 28 mars**, événement gratuit.

Programme complet sur : [[www.non-au-racisme-geneve.ch](www.non-au-racisme-geneve.ch)](www.non-au-racisme-geneve.ch) La Semaine contre le racisme en Ville de Genève est coordonnée par le service Agenda 21 – Ville durable, dans le cadre de la politique municipale en matière de diversité. Elle est organisée en partenariat avec le Département de la culture et de la transition numérique et le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, ainsi qu’avec le secteur associatif.

Gratuit

