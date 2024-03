Semaine contre le racisme 2024 en Ville de Genève : « Racisme et Santé : Parlons-en! » Autre lieu Genève, vendredi 15 mars 2024.

Semaine contre le racisme 2024 en Ville de Genève : « Racisme et Santé : Parlons-en! » Nombreuses actions organisées par différents services de la Ville de Genève en partenariat avec le secteur associatif afin de sensibiliser le public aux différentes formes de discriminations raciales. 16 – 24 mars Autre lieu Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T00:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-24T00:00:00+01:00 – 2024-03-24T23:59:00+01:00

Cette année, la Semaine contre le racisme sera consacrée au thème de la santé. Quels sont les effets du racisme sur la santé? Comment impacte-t-il l’accès aux soins? En quoi les stéréotypes et les préjugés racistes influent-ils sur le diagnostic, le traitement et la relation entre les professionnel-le-s et les patient-e-s? Quelles initiatives ont permis d’atténuer les inégalités dans le domaine médical? Tables rondes, ateliers et spectacle interactif pour explorer ces questions, offrant des perspectives concrètes pour la promotion de politiques de santé plus équitables et inclusives.

Programme complet sur : non-au-racisme-geneve.ch

16 au 24 mars 2024

Dans différents lieux de Genève

Autre lieu Genève Genève Genève

Ville de Genève