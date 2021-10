Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Semaine consacrée au handicap et à l’autisme : conférence sur l’autisme Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Semaine consacrée au handicap et à l’autisme : conférence sur l’autisme Baume-les-Dames, 9 avril 2022, Baume-les-Dames. Semaine consacrée au handicap et à l’autisme : conférence sur l’autisme 2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 17:00:00 Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean

Baume-les-Dames Doubs EUR Rencontre avec la famille Meyer. Fabrice et Mary-Annick Meyer, parents d’une enfant autiste, ont déjà consacré deux livres à ce trouble. Ce sera l’occasion pour eux de nous sensibiliser à cette différence et de témoigner de leur expérience. A la médiathèque Jean Grosjean de Baume les Dames, à 10h. Tout public. mediatheque@baumelesdames.fr +33 3 81 51 60 79 Rencontre avec la famille Meyer. Fabrice et Mary-Annick Meyer, parents d’une enfant autiste, ont déjà consacré deux livres à ce trouble. Ce sera l’occasion pour eux de nous sensibiliser à cette différence et de témoigner de leur expérience. A la médiathèque Jean Grosjean de Baume les Dames, à 10h. Tout public. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Ville Baume-les-Dames