Bours Hautes-Pyrénées Bours Vos enfants de 8/11 ans et de 11/14 ans vont adorer ces vacances vitaminées pleines de plaisirs acrobatiques et de convivialité dans un site exceptionnel !

La base nautique Venise-Plage vous accueille avec ou sans hébergement, à vous de choisir ! > Renseignements et inscription au Centre Léo Lagrange +33 5 62 90 07 07 http://leolagrange-65.com/ dernière mise à jour : 2021-06-30 par

