Semaine Cinéma – Les Effets Spéciaux Médiathèque de Carbon-Blanc, 17 novembre 2021, Carbon-Blanc.

du mercredi 17 novembre au dimanche 21 novembre à Médiathèque de Carbon-Blanc

Du 17 au 21 novembre, la médiathèque vous révèle quelques trucs du septième art ! **Au programme** : ateliers, rencontres et projections, autour de l’illusion au cinéma et des effets spéciaux. Des films à trucs du magicien Georges Méliès au début du siècle, aux effets visuels et sonores époustouflants actuels, plongez avec nous dans l’envers du décor. Pssst… on va vous dévoiler certaines astuces ! **Mercredi 17/11 – 10h30** Atelier numérique Fabrique ton Flipbook. Un objet amusant pour créer de petits films et explorer les bases de l’art cinétique ! Sur inscription / à partir de 8 ans / durée : 1h30 à la médiathèque. **Mercredi 17/11 – 15h30** Atelier Effets spéciaux à la Méliès. Atelier trucages animé par Red Quantum Production, couplé du mini tournage d’un court documentaire autour de l’atelier (restitution en public le 21 novembre). Sur inscription / à partir de 12 ans / durée : 2h à la médiathèque. **Mercredi 17/11 – 19h00** « Illusions perdues ». Drame historique de Xavier Giannoli au Cinéma. **Jeudi 18/11 – 14h30** CINÉ-THÉ « Si on chantait ». Comédie de Fabrice Maruca au Cinéma. **Vendredi 19/11 à 19h00** « Les éternels ». Science-fiction de Chloé Zhao au Cinéma. Pour les mordus de l’univers Marvel ! **Samedi 20/11 – 10h30** Atelier Fond vert, effets spéciaux et incrustation. Venez découvrir les secrets du cinéma et jouer la comédie sur fond vert ! Sur inscription / à partir de 12 ans / durée : 1h30 à la médiathèque. **Samedi 20/11 – 17h00** Atelier À la découverte des jouets optiques et premiers effets spéciaux. Lanterne magique, zootrope, phénakistiscope, kinétoscope… apprenons de quoi le cinéma est fait : mouvement, photographie et projection. Sur inscription / à partir de 6 ans / durée : 1h à la médiathèque. **Dimanche 21/11 – à partir de 16h00** EN AVANT-PREMIÈRE « SOS Fantômes : L’Héritage ». Fantastique de Jason Reitman au Cinéma. Mini conférence La magie des effets spéciaux par Red Quantum Production et restitution de l’atelier Effets spéciaux à la Méliès avec la diffusion du clip réalisé par les participants, en première partie de la projection du film.

Médiathèque de Carbon-Blanc 33360 avenue vigneau anglade Carbon-Blanc Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:30:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T16:30:00;2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T21:00:00;2021-11-20T10:30:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T19:00:00