Semaine ciné-débat – Lutte contre l’antisémitisme Maison Rachi Troyes, lundi 18 mars 2024.

Semaine ciné-débat – Lutte contre l’antisémitisme A l’occasion de la semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le CDAD organise des séances de ciné-débat et conférences en partenariat avec la Maison Rachi. 18 – 22 mars Maison Rachi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T13:30:00+01:00 – 2024-03-22T16:30:00+01:00

Semaine ciné-débat – Lutte contre l’antisémitisme

A l’occasion de la semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le CDAD organise des séances de ciné-débat et conférences en partenariat avec la Maison Rachi.

Dans le cadre de la semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme du 17 au 22 mars 2024, le CDAD organise des séances de ciné-débat à destination d’élèves et étudiants ainsi qu’une conférence ouverte à tout public en partenariat avec la Maison Rachi.

La projection des films, sélectionnés pour leur lien avec la thématique de l’antisémitisme, sera suivie d’un temps d’échanges entre les élèves, nourri par la présence de professionnels du droit et de personnalités de la culture et de la religion. Participeront notamment aux débats : Allan Knoll, Arlette Testyler, Esther Senot, Maître Serfati, avocat, et Guila Clara Kessous, artiste de l’UNESCO pour la paix.

Madame Esther Senot a également témoigné lors d’une conférence organisée devant 800 élèves à l’espace Davot situé à Bar-sur-Aube. L’Hôtel de Ville de Troyes a accueilli Guila Clara Kessous qui a raconté la mémoire d’Elise Wiesel, prix Nobel de la paix.

Cet évènement s’inscrit dans l’action d’envergure visant à lutter contre l’antisémitisme et toutes les formes d’intolérance mise en place par le CDAD.

Maison Rachi 5 rue Brunneval 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier Saint-Jean Aube Grand Est

CDAD 10 , Maison Rachi