Semaine ciné-débat – Lutte contre l’antisémitisme Maison Rachi, 21 mars 2022, Troyes.

Semaine ciné-débat – Lutte contre l’antisémitisme

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à Maison Rachi

Dans le cadre de la semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme du 21 au 28 mars 2022, le CDAD organise des séances de ciné-débat à destination de collégiens et lycéens en partenariat avec la Maison Rachi. La projection des films sélectionnés pour leur lien avec la thématique de l’antisémitisme sera suivie d’un temps d’échanges entre les élèves, nourri par la présence de professionnels du droit et de personnalités de la culture et de la religion. Participeront notamment aux débats : Maitre Elie Korchia, président du consistoire central, Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, Yvan Attal, acteur et réalisateur, Maître Serfati, avocat, Allan Knoll et Samuel Sandler. Cet évènement s’inscrit dans l’action d’envergure visant à lutter contre l’antisémitisme et toutes les formes d’intolérance mise en place par le CDAD auprès des jeunes.

Maison Rachi 5 rue Brunneval 10000 Troyes Troyes Quartier Saint-Jean Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T11:00:00;2022-03-21T12:00:00 2022-03-21T15:00:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T11:00:00;2022-03-22T12:00:00 2022-03-22T15:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T11:00:00;2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T11:00:00;2022-03-24T12:00:00 2022-03-24T15:00:00;2022-03-25T08:00:00 2022-03-25T11:00:00