Mes meilleures chansons seront celles qui ne riment jamais

Woody Guthrie est l’un des personnages les plus importants de la musique folk américaine.

Lecture musicale par Gaspard Chauvelot & Kristen Annequin

D’après Cette machine tue les fascistes de Woody Guthrie publié par Les Fondeurs de briques.

21 h | 1 h à la Cave – Théâtre – Musique

Je ne vais nulle-part

De et avec Gaspard Chauvelot

D’après l’oeuvre poétique de Bob Dylan Spectacles pour les 80 ans de Bob Dylan…

Faites place au Barde du Minnesota et au Dust Bowl troubadour !

