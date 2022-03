Semaine britannique Ouistreham, 15 mars 2022, Ouistreham.

Semaine britannique Le Pavillon 11 rue des arts Ouistreham

2022-03-15 – 2022-03-20 Le Pavillon 11 rue des arts

Ouistreham Calvados Ouistreham

Pour la troisième édition, ce n’est plus un week-end mais une semaine qui est consacrée à la culture britannique. Du 15 au 20 mars 2022, un vent “So british” va souffler sur Ouistreham Riva-Bella.

Au programme des festivités :

Mardi 15 mars :14h30 devant le cinéma Cabieu : visite commentée gratuite du bourg de Ouistreham à réserver ici19h30 à la bibliothèque : “flânerie littéraire à Londres”. Rencontre avec l’auteur Zadig Hamroune

Mercredi 16 mars :10h au Pavillon : atelier cuisine : breakfast britannique, sur inscription15h30 à la bibliothèque : atelier bricolire sur le thème d’Harry Potter, suivi d’un quizz à 16h30, sur inscription20h30 à la Grange aux Dîmes Concert “Melanie O’Reilly’s Celtic Jazz Ensemble”

Jeudi 17 mars :19h au Pavillon : orchestre à cordes et atelier celtique de l’EMIO20h30 au Pavillon : concert/bal avec le groupe folk Manigale. Présence d’un food truck et de Riva bière

Vendredi 18 mars :14h30 au Pavillon : après-midi Fablab : départ pour Londres en réalité virtuelle, atelier gravure vinyle déco londonienne…Sur inscription19h30 à la bibliothèque : lectures de nouvelles fantastiques pour ados-adultes, sur inscription

Samedi 19 mars :15h30 à la bibliothèque : heure du conte à l’anglaise, sur inscription19h au Pavillon : soirée pop rock londienne. Présence d’un food truck et de Riva bière

Dimanche 20 mars :16h au Pavillon : Concert Bavarian Highlands

Et bien plus encore…Programme complet à retrouver sur le site et Facebook de la ville.

Pour la troisième édition, ce n’est plus un week-end mais une semaine qui est consacrée à la culture britannique. Du 15 au 20 mars 2022, un vent “So british” va souffler sur Ouistreham Riva-Bella.

Au…

+33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/

Pour la troisième édition, ce n’est plus un week-end mais une semaine qui est consacrée à la culture britannique. Du 15 au 20 mars 2022, un vent “So british” va souffler sur Ouistreham Riva-Bella.

Au programme des festivités :

Mardi 15 mars :14h30 devant le cinéma Cabieu : visite commentée gratuite du bourg de Ouistreham à réserver ici19h30 à la bibliothèque : “flânerie littéraire à Londres”. Rencontre avec l’auteur Zadig Hamroune

Mercredi 16 mars :10h au Pavillon : atelier cuisine : breakfast britannique, sur inscription15h30 à la bibliothèque : atelier bricolire sur le thème d’Harry Potter, suivi d’un quizz à 16h30, sur inscription20h30 à la Grange aux Dîmes Concert “Melanie O’Reilly’s Celtic Jazz Ensemble”

Jeudi 17 mars :19h au Pavillon : orchestre à cordes et atelier celtique de l’EMIO20h30 au Pavillon : concert/bal avec le groupe folk Manigale. Présence d’un food truck et de Riva bière

Vendredi 18 mars :14h30 au Pavillon : après-midi Fablab : départ pour Londres en réalité virtuelle, atelier gravure vinyle déco londonienne…Sur inscription19h30 à la bibliothèque : lectures de nouvelles fantastiques pour ados-adultes, sur inscription

Samedi 19 mars :15h30 à la bibliothèque : heure du conte à l’anglaise, sur inscription19h au Pavillon : soirée pop rock londienne. Présence d’un food truck et de Riva bière

Dimanche 20 mars :16h au Pavillon : Concert Bavarian Highlands

Et bien plus encore…Programme complet à retrouver sur le site et Facebook de la ville.

Le Pavillon 11 rue des arts Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-03-07 par