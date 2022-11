Semaine bouliste nationale Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Semaine bouliste nationale Martigues, 21 janvier 2023, Martigues. Semaine bouliste nationale

La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

2023-01-21 – 2023-01-29

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues

Bouches-du-Rhône Martigues 16 24 EUR Programme à venir Martigues, capitale de la boule d’hiver accueille 5 000 joueurs pour participer aux concours nationaux.

Entrée libre pour les spectateurs. La Halle de Martigues Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

dernière mise à jour : 2022-11-18 par Provence Tourisme / Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Provence Tourisme / Office de Tourisme et des Loisirs de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme et des Loisirs de MartiguesRond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues Ville Martigues lieuville Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Semaine bouliste nationale Martigues 2023-01-21 was last modified: by Semaine bouliste nationale Martigues Martigues 21 janvier 2023 Bouches-du-Rhône La Halle de Martigues Rond point de l'hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône