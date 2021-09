Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Semaine bleue Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Semaine bleue Urrugne, 6 octobre 2021, Urrugne. Semaine bleue 2021-10-06 14:00:00 – 2021-10-06 17:00:00 Rue Dongaitz Anaïak Fronton

Urrugne Pyrénées-Atlantiques Urrugne Diverses animations organisées par le pôle seniors :

– Jeux en bois traditionnels mélangeant stratégie, hasard et adresse en libre accès

14h-14h30 : Renforcement musculaire encadré par l’association Baylasun

14h30-15h : Gym posturale encadré par Baylasun

Anim’a Etre : atelier toutes les 30 minutes

15h : théâtre “Adopte un jeune.com” par l’association Maillages Diverses animations organisées par le pôle seniors :

15h : théâtre “Adopte un jeune.com” par l’association Maillages +33 5 59 54 60 80 Diverses animations organisées par le pôle seniors :

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Urrugne Adresse Rue Dongaitz Anaïak Fronton Ville Urrugne lieuville 43.36291#-1.69828