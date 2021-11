Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Semaine bleue – SÉANCE DE CINÉMA Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le mercredi 9 octobre 2019 à 14:30

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans so appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de loue une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d’elle pour créer un véritable chaos familial… Une comédie entre chocs intergénérationnels et pépins domestiques, les repas dominicaux risquent d’être mouvementés ! En partenariat avec la Scène Nationale d’Albi et le CCAS de la ville d’Albi

Gratuit : dans la limite des places disponibles

Mercredi 9 octobre – 14H30 Cinéma SNA – Salle Arce

