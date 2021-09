Val-au-Perche Val-au-Perche Orne, Val-au-Perche Semaine Bleue pour les seniors Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Val-au-Perche

Semaine Bleue pour les seniors Val-au-Perche, 4 octobre 2021, Val-au-Perche. Semaine Bleue pour les seniors 2021-10-04 – 2021-10-08

Val-au-Perche Orne Val-au-Perche Val-au-Perche organise la Semaine Bleue : 1 activité par jour aux séniors, pendant la semaine nationale. Lundi 04 octobre : Visite guidée au Château Saint-Jean de Nogent le Rotrou à 15h30. Gratuit sur réservation. Mardi 05 octobre :

Atelier verrines de 10h à 11h30, animé par Mme VAIL à la salle du Clos aux Moines de La Rouge. Gratuit, sur réservation.

A 15 h, à la salle des fêtes du Theil-sur-Huisne, le CLIC Orne-Est ( Centre Local d’Information et de Coordination) : présentation des risques d’accidents à domicile, puis présentation par Mme Plessis de la gym volontaire.

Gratuit. Mercredi 06 octobre :

Séance de cinéma à 15 h, avec le film ” Sous les étoiles de Paris”, au cinéma Saint-Louis, au Theil-sur-Huisne. Gratuit pour les Perchevalois, ou 4€50 hors commune. Jeudi 07 octobre :

Initiation à la vannerie avec Mme Loyal à la salle Jules Langlois d’Amilly de St Agnan sur Erre avec gouter. Gratuit, sur réservation. Vendredi 08 octobre : Après-midi bowling dès 15h, puis gouter. Gratuit sur réservation. Pass sanitaire obligatoire. Val-au-Perche organise la Semaine Bleue : 1 activité par jour aux séniors, pendant la semaine nationale. Lundi 04 octobre : Visite guidée au Château Saint-Jean de Nogent le Rotrou à 15h30. Gratuit sur réservation. Mardi 05 octobre :

Atelier… +33 2 37 49 59 80 https://valauperche.fr/ Val-au-Perche organise la Semaine Bleue : 1 activité par jour aux séniors, pendant la semaine nationale. Lundi 04 octobre : Visite guidée au Château Saint-Jean de Nogent le Rotrou à 15h30. Gratuit sur réservation. Mardi 05 octobre :

Atelier verrines de 10h à 11h30, animé par Mme VAIL à la salle du Clos aux Moines de La Rouge. Gratuit, sur réservation.

A 15 h, à la salle des fêtes du Theil-sur-Huisne, le CLIC Orne-Est ( Centre Local d’Information et de Coordination) : présentation des risques d’accidents à domicile, puis présentation par Mme Plessis de la gym volontaire.

Gratuit. Mercredi 06 octobre :

Séance de cinéma à 15 h, avec le film ” Sous les étoiles de Paris”, au cinéma Saint-Louis, au Theil-sur-Huisne. Gratuit pour les Perchevalois, ou 4€50 hors commune. Jeudi 07 octobre :

Initiation à la vannerie avec Mme Loyal à la salle Jules Langlois d’Amilly de St Agnan sur Erre avec gouter. Gratuit, sur réservation. Vendredi 08 octobre : Après-midi bowling dès 15h, puis gouter. Gratuit sur réservation. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Val-au-Perche Autres Lieu Val-au-Perche Adresse Ville Val-au-Perche lieuville 48.26381#0.69049