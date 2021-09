Montrabé L'Accent de Montrabé Haute-Garonne, Montrabé SEMAINE BLEUE pour les retraités et personnes âgées L’Accent de Montrabé Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre

**Pass sanitaire obligatoire** PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE LUNDI 4 OCTOBRE – 14h30 : Conférence « Les clés du bien vieillir » et présentation des futurs ateliers.Intervenant : Dr Florence Martin, médecin gériatre au centre de prévention AGIRC-ARRCO Présentation du dispositif et des ateliers animés par l’association M2P qui seront mis en place par le CCAS tous les mardis matin, à partir du 9 novembre 2021. MARDI 5 OCTOBRE – 14h : Opération de sécurité routière, atelier « roulez seniors ». Intervenant : Police municipale de Montrabé Participation : Toulouse Métropole, Préfecture de la Haute-Garonne, Ecole de conduite MERCREDI 6 OCTOBRE – 14h30 : Initiation aux gestes de premiers secours Intervenant : Mairie de Montrabé, Guillaume Miquel – Agent de Prévention JEUDI 7 OCTOBRE – 14h30 : Conférence « La maladie d’Alzheimer aujourd’hui » Intervenant : Dr Evelyne Laval, médecin référent de l’association France Alzheimer 31 VENDREDI 8 OCTOBRE 9h30 : Escape game séniors Sur inscription au CCAS – Equipes de 5 personnes. Intervenant : Association M2P VENDREDI 8 OCTOBRE 14h30 : Conférence-débat : « abus de faiblesse, démarchage téléphonique, cambriolages : comment se protéger » Intervenant : Gendarmerie de Balma Participation : Police municipale de Montrabé DIMANCHE 10 OCTOBRE, 15h-19h : Clôture de la semaine bleue avec un thé dansant, organisé par le CCAS. Animé par l’orchestre “Un p’tit brin de musette” Conférences – Ateliers – Thé dansant L’Accent de Montrabé allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

2021-10-04T14:30:00 2021-10-04T16:30:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T16:00:00;2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T16:30:00;2021-10-07T14:30:00 2021-10-07T16:30:00;2021-10-08T09:30:00 2021-10-08T11:30:00;2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T16:30:00;2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T19:00:00

