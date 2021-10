Semaine bleue Place Jean Jaurès, 13 octobre 2021, Naintré.

Semaine bleue

du mercredi 13 octobre au vendredi 22 octobre à Place Jean Jaurès

Cuisinons local ! Mercredi 13 oct., 14h-16h30 à La Barque, 23, rue de la Jaulnerie, Venez cuisiner un dessert local : La Grimolle. Initiation gym, Les 14 et 21 octobre : 9h30-10h30 à la salle 2 de Léo Lagrange, Venez vous initier à la gym douce pour rester actif tout en douceur. Chute ! Mon logement s’adapte, Jeudi 14 oct., 14h30-16h30, au pôle Pablo Neruda. Venez découvrir des techniques pour prévenir les chutes grâce à l’intervention de deux ergothérapeutes. Exposition éphémère : La Grande Lessive®, Jeudi 14 oct., 17h, au centre bourg, avenue Jean Jaurès. Venez découvrir une exposition artistique en extérieur de dessins d’enfants sur le thème des oiseaux et de la nature à l’occasion de l’évènement national appelé La Grande Lessive®. Et si on jouait ? Vendredi 15 oct., de 14h à 17h, au pôle Pablo Neruda, Apportez vos jeux de société préférés et venez participer à un moment convivial autour d’un café. On s’oxygène ! Mercredi 20 oct., à 9h30, au parking de Domine, Venez faire une balade découverte de 2 heures. Prenons soin de notre santé, Jeudi 21 oct., de 14h30 à 16h30, à la salle Eugène Guillon, La CPAM de Poitiers viendra présenter le bilan de santé. Soirée de clôture, Vendredi 22 oct., à 18h à la salle Eugène Guillon, Clôture autour d’un moment convivial tout en contes avec l’association Caus’ette.

Gratuit, sur insciption

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.

Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré Vienne



2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T16:30:00;2021-10-14T09:30:00 2021-10-14T10:30:00;2021-10-14T14:30:00 2021-10-14T16:30:00;2021-10-14T17:00:00 2021-10-14T19:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T17:00:00;2021-10-20T09:30:00 2021-10-20T11:30:00;2021-10-21T09:30:00 2021-10-21T10:30:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T16:30:00;2021-10-22T18:00:00 2021-10-22T20:00:00