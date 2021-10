Lille Mairie de quartier de Lille-Sud Lille, Nord Semaine Bleue – Marche bleue Mairie de quartier de Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le cadre de la semaine Bleue 2021, la mairie de quartier et l’Olympique Lille Sud proposent aux seniors une marche d’orientaton dans le quartier, le mardi 5 octobre 2021 de 9h45 à 11h15, au départ de la mairie de quartier. Inscriptions en mairie de quartier.

Sur inscription, gratuit

