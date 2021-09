Lille Mairie de quartier des Bois-Blancs Lille, Nord Semaine bleue Mairie de quartier des Bois-Blancs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Semaine bleue Mairie de quartier des Bois-Blancs, 4 octobre 2021, Lille. Semaine bleue

du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à Mairie de quartier des Bois-Blancs

Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes retraités et personnes âgées. Chaque année, la Ville de Lille organise des manifestations dans tous les quartiers de la Ville. Cette année aux Bois-Blancs, la mairie de quartier et les associations vous proposent des sorties et des activités **du 4 au 8 octobre** : – **lundi 4 octobre de 9h30 à 18h30**, sortie à Calais au restaurant le Chanel Paradise. PAF 10€, inscription à la régie de votre mairie de quartier [03 20 17 00 40](0320170040) – **lundi 4 octobre de 14h à 16h30**, goûter (confectionné par l’ESAT) organisé par l’Espace séniors des Bois-Blancs. Gratuit, inscription auprès d’Aurore à l’Espace séniors des Bois-Blancs 37 rue Mermoz [03 20 93 52 64](0320935264) – **mardi 5 octobre de 14h à 16h30**, loto organisé par l’Espace séniors des Bois-Blancs. Gratuit, inscription auprès d’Aurore à l’Espace séniors des Bois-Blancs 37 rue Mermoz [03 20 93 52 64](0320935264) – **mercredi 6 octobre de 10h à 12h**, atelier de remise en selle en partenariat avec l’ADAV à la mairie de quartier des Bois-Blancs. Gratuit, inscription en mairie de quartier des Bois-Blancs. [03 20 17 00 40](0320170040) – **mercredi 6 octobre de 13h30 à 17h** : Animations intergénérationnelles à la Maison de quartier des Bois-Blancs, 60 rue Gal Anne de la Bourdonnaye [03 20 09 75 94](0320097594) – **mercredi 6 octobre de 14h à 16h30**, Jeux de société (belote, scrabble…) organisé par l’Espace séniors des Bois-Blancs. Inscription auprès d’Aurore à l’Espace séniors des Bois-Blancs, 37 rue Mermoz. PAF: 3€ [03 20 93 52 64](0320935264) – **jeudi 7 octobre de 14h à 17h**, atelier mémoire organisé par l’Espace séniors des Bois-Blancs. Gratuit, inscription auprès d’Aurore à l’Espace séniors des Bois-Blancs 37 rue Mermoz. [03 20 93 52 64](0320935264) – **vendredi 8 octobre de 14h à 17h**, visite du musée de la piscine à Roubaix. PAF 4€, inscription à la régie de votre mairie de quartier. [03 20 17 00 40](0320170040) Semaine dédiée aux séniors Mairie de quartier des Bois-Blancs 291 rue du Pont à Fourchon Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:30:00 2021-10-04T18:30:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T16:30:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T17:00:00

