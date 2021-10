Bruges Bruges Bruges Semaine Bleue – Journée à Bruges Bruges Bruges Catégorie d’évènement: Bruges

Semaine Bleue – Journée à Bruges Bruges, 8 octobre 2021, Bruges. Semaine Bleue – Journée à Bruges

Bruges, le vendredi 8 octobre à 08:00

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021, la mairie de quartier de Lille-Sud organise une journée à Bruges (Belgique) pour les seniors habitant le quartier. Au programme : balade en bateau sur les canaux, repas au restaurant, visite d’une brasserie et d’une chocolaterie. Départ à 8h de la mairie de quartier, retour prévu vers 20h. Sur inscription en mairie de quartier, pass sanitaire obligatoire.

Sur inscription, 10€/personne

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021, la mairie de quartier de Lille-Sud organise une journée à Bruges le vendredi 8 octobre 2021. Bruges Bruges Bruges Bruges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T08:00:00 2021-10-08T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Bruges Autres Lieu Bruges Adresse Bruges Ville Bruges lieuville Bruges Bruges