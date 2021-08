Helfaut Helfaut Helfaut, Pas-de-Calais Semaine bleue Helfaut Helfaut Catégories d’évènement: Helfaut

Le matin, visite audio-guidée de la Coupole d’Helfaut. La Coupole, située à 5 km de Saint-Omer, figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Par sa masse écrasante, par le caractère souterrain de ses installations, par la souffrance des travailleurs forcés qui l’ont édifiée, elle constitue un lieu symbolique de l’oppréssion nazie. Déjeuner-spectacle à l’Estaminet Palace Dans ce lieu de fête, l’équipe de l’Estaminet Palace vous accueillera pour un après-midi en toute convivialité. Au programme : repas dansant avec mini spectacle et deux artistes de qualité se produisant sur scène.

Sur inscription, personnes âgées à partir de 65 ans

