Lille Mairie de quartier de Lille-Sud Lille, Nord Semaine Bleue – exposition des 70 ans de la semaine bleue Mairie de quartier de Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Semaine Bleue – exposition des 70 ans de la semaine bleue Mairie de quartier de Lille-Sud, 4 octobre 2021, Lille. Semaine Bleue – exposition des 70 ans de la semaine bleue

du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre à Mairie de quartier de Lille-Sud

De “la journée nationale des vieillards” à la semaine nationale des retraités et personnes âgées, venez découvrir l’histoire de la semaine bleue en affiches. L’exposition est visible dans le hall de la mairie de quartier de Lille-Sud du 4 au 8 octobre 2021.

Entrée libre

Exposition ouverte à tous, la Semaine Bleue fête ses 70 ans ! Mairie de quartier de Lille-Sud 83 rue du Faubourg des Postes Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T12:30:00;2021-10-04T13:30:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T12:30:00;2021-10-05T13:30:00 2021-10-05T17:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T12:30:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T12:30:00;2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T12:30:00;2021-10-08T13:30:00 2021-10-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mairie de quartier de Lille-Sud Adresse 83 rue du Faubourg des Postes Ville Lille lieuville Mairie de quartier de Lille-Sud Lille