Laversines Laversines Laversines, Oise Semaine bleue et développement durable Laversines Laversines Catégories d’évènement: Laversines

Oise

Semaine bleue et développement durable Laversines, 2 octobre 2021, Laversines. Semaine bleue et développement durable 2021-10-02 – 2021-10-10

Laversines Oise Laversines du 02 au 10 octobre 2021, la Semaine Bleue et du Développement Durable réunira le grand public pour de nombreuses animations ! Quelque soit votre âge et votre niveau d’implication dans le développement durable, vous trouverez des animations qui vous intéresseront ! Marché de producteurs, conférences, Animations en tout genre, Appartement pédagogique. Programmation avec ateliers et bulletin d’inscription disponible sur le site de la Mairie de Laversines: http://www.laversines.fr/fr/actualite/239408/semaine-bleue-developpement-durable Renseignements: http://www.laversines.fr/fr/

03.44.07.71.13 du 02 au 10 octobre 2021, la Semaine Bleue et du Développement Durable réunira le grand public pour de nombreuses animations ! Quelque soit votre âge et votre niveau d’implication dans le développement durable, vous trouverez des animations qui vous intéresseront ! Marché de producteurs, conférences, Animations en tout genre, Appartement pédagogique. Programmation avec ateliers et bulletin d’inscription disponible sur le site de la Mairie de Laversines: http://www.laversines.fr/fr/actualite/239408/semaine-bleue-developpement-durable Renseignements: http://www.laversines.fr/fr/

03.44.07.71.13 +33 3 44 07 71 13 http://www.laversines.fr/fr/ du 02 au 10 octobre 2021, la Semaine Bleue et du Développement Durable réunira le grand public pour de nombreuses animations ! Quelque soit votre âge et votre niveau d’implication dans le développement durable, vous trouverez des animations qui vous intéresseront ! Marché de producteurs, conférences, Animations en tout genre, Appartement pédagogique. Programmation avec ateliers et bulletin d’inscription disponible sur le site de la Mairie de Laversines: http://www.laversines.fr/fr/actualite/239408/semaine-bleue-developpement-durable Renseignements: http://www.laversines.fr/fr/

03.44.07.71.13 Mairie de Laversines dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Laversines, Oise Autres Lieu Laversines Adresse Ville Laversines lieuville 49.42399#2.19718