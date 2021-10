Mont Mont Mont, Pyrénées-Atlantiques Semaine bleue : Conférence et ateliers au choix Mont Mont Catégories d’évènement: Mont

Semaine bleue : Conférence et ateliers au choix Mont, 7 octobre 2021, Mont. Semaine bleue : Conférence et ateliers au choix 2021-10-07 10:00:00 – 2021-10-07 11:30:00

Mont Pyrénées-Atlantiques Mont Conférence avec l’ASEPT (Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires) sur la thème : “Seniors : votre santé a de l’avenir”

14h à 14h45 et de 15h à 15h45 : ateliers au choix : Yoga du rire ou Form’ Bien être. +33 5 59 67 64 52 Conférence avec l’ASEPT (Association de Santé d’Éducation et de Prévention sur les Territoires) sur la thème : “Seniors : votre santé a de l’avenir”

