Mairie de quartier de Lille-Centre, le mardi 12 octobre à 14:30

Dans le cadre de la Semaine Bleue du 4 au 12 octobre 2021, la mairie de quartier de Lille-Centre organise un concert pour les seniors domicilés dans le quartier, Le Beau Milo vous emmènera dans le Paris des années 1910-1950 : du bal musette des origines, sa java et ses mystères… à la valse swing des années 40. Ni synthé ni paillettes, mais du musette comme on n’en fait plus à l’accordéon diatonique, au violon, au jazzoflute, à la guitare manouche, au banjo et bien sûr au chant ! Sur inscription en mairie de quartier auprès du secrétariat de direction.

Sur inscription, gratuit, réservé aux seniors de Lille-Centre

