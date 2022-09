Semaine Bleue Châteaurenard, 2 octobre 2022, Châteaurenard.

Semaine Bleue

Avenue Léo Lagrange Salle de l’Etoile et Maison des associations Châteaurenard Bouches-du-Rhône Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceSalle de l’Etoile et Maison des associations Avenue Léo Lagrange

2022-10-02 – 2022-10-09

Salle de l’Etoile et Maison des associations Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard

Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, et aussi les réalisations et projets des associations.



Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent réguliêrement auprês de nos a√Ænés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social qu’ils jouent dans notre société.



Thématique de cette édition 2022 : Changeons notre regard sur les a√Ænés. Brisons les idées reçues !



Dimanche 2 octobre :

10h45 : Marche Bleue, Marche animée intergénérationnelle . Rendez-vous sur le parvis de la Mairie.



Lundi 3 Octobre :

14h30 : Résidence C≈ìur de Provence .

Parcours de jeux : Jouer tout en exerçant et en stimulant son cerveau . Intervention de personnes formées à ces animations. Alp’âges, Laurens Cécile du CCAS, Rochette Gisêle de la Régalide en collaboration avec Mireille, animatrice au sein de la résidence. Ouvert aux 60 ans et + de Châteaurenard et aux autres résidences des environs. Animation chantante par la chorale de la Régalide.

14h : Séance de cinéma au Cinéma le Rex (Avenue Léo Lagrange). Film : Avis de Mistral .



Mardi 4 Octobre :

De 10h à 11h : Echange à l’Ehpad Canto Cigalo entre des résidents et un groupe d’élêves de CM2 de l’école St Denys. Cette rencontre intergénérationnelle permettra aux résidents de raconter leur jeunesse, leur travail et de montrer aux jeunes générations la vie d’avant sous forme de groupes de paroles et d’ateliers d’expression.

14h00 : Loto intergénérationnel avec une classe de CE2 de l’école Saint Denys. Lots financés par l’association Les Petites Envies de la Cigale .



Médiation animale (préventif et éducatif mais aussi thérapie non médicamenteuse). Ateliers organisés au sein de l’accueil de jour ainsi qu’à l’école St Denys dans le cadre des rencontres intergénérationnelles.

(horaire à venir)



Mercredi 5 Octobre :

9h30 : Conte et Rencontre . Echange crêche et seniors avec la présence de certains résidents de l’Ehpad Canto Cigalo et de la Résidence C≈ìur de Provence . Lecture d’un conte par un senior suivi d’une collation.

Lors de cet échange : Remise de cailloux customisés décoratifs par les enfants de l’accueil de loisirs sans hébergement ( ALSH/Service Jeunesse) à l’attention des résidents de l’Ehpad Canto Cigalo , de la Résidence C≈ìur de Provence et des adhérents de la Régalide.

15h : Salle de l’√âtoile : Compagnie Kijoutout . Spectacle théâtre et chansons Place du marché, ça papote€a papote‚ (Gratuit).



Jeudi 6 Octobre :

14h. Grand loto à l’Espace Culturel et Festif de l’Etoile organisé par la Régalide. Ouvert aux 60 ans et +. Carton payant.



Vendredi 7 Octobre :

De 9h à 12h : 4 ateliers à la Maison de Vie Associative, organisés par la Palestre :

Gym’Equilibre, Gym Mémoire, Parcours santé seniors, Marche active seniors.

En salle et à l’extérieur. Gratuit.

14h30 : 2 conférences à la Maison de Vie Associative, organisées par Alp’Ages. Coordination en collaboration avec le CTRC PACA (Centre Technique Régional de la Consommation. Nombres de places limitées. Gratuit.

De 15h à 17h : Atelier Numérique à la Médiathêque : Les trésors du WEB Atelier proposé par la municipalité. Ordinateur portable mis à disposition de chacun des participants. Nombre de places limitées à 8 personnes. Sur inscription.



Dimanche 9 Octobre :

16h : Concert d’Amaury Vassili à la Salle de l’Etoile, avec la participation du Groupe Vocal Arc en Ciel de Châteaurenard.

La Semaine Bleue est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la place des retraités dans la vie économique, sociale et culturelle et plus généralement sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les seniors.

+33 4 90 94 06 87

Salle de l’Etoile et Maison des associations Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-09-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence