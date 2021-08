Lille Mairie de quartier de Lille-Centre Lille, Nord Semaine Bleue – ateliers diététiques Mairie de quartier de Lille-Centre Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Semaine Bleue – ateliers diététiques Mairie de quartier de Lille-Centre, 5 octobre 2021, Lille. Semaine Bleue – ateliers diététiques

Mairie de quartier de Lille-Centre, le mardi 5 octobre à 10:00

Dans le cadre de la Semaine Bleue du mois d’octobre réservée au seniors, la mairie de quartier de Lille-Centre vous propose, en partenariat avec Interfel, deux ateliers liés au bien manger. Les inscriptions se feront en mairie de quartier de Lille-Centre à compter du jeudi 9 septembre auprès du service animation. Ces ateliers sont réservés aux seniors habitant le quartier de Lille-Centre.

Sur inscription, gratuit, réservé aux seniors de Lille-Centre

Ateliers cuisine et diététique pour être en forme cet automne ! Mairie de quartier de Lille-Centre 31 rue des Fossés, Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mairie de quartier de Lille-Centre Adresse 31 rue des Fossés, Lille Ville Lille lieuville Mairie de quartier de Lille-Centre Lille