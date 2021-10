Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Semaine Bleue : Atelier Nature Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Semaine Bleue : Atelier Nature Romans-sur-Isère, 6 octobre 2021, Romans-sur-Isère. Semaine Bleue : Atelier Nature 2021-10-06 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-06 16:00:00 16:00:00 Rue Descartes Départ de la Villa Boréa

Romans-sur-Isère Drôme De 14h à 16h

Départ de la Villa Boréa, rue Descartes

Dans le cadre des démarches « Ville Amie Des Ainés » et « Ville Amie Des Enfants », des rencontres ponctuelles sont proposées autour de la nature. Premier atelier, une excursion au Boix des Naix. · dernière mise à jour : 2021-09-29 par

