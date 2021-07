Chevillon Médiathèque de Chevillon Chevillon, Haute-Marne Semaine Bleue : Atelier de sophrologie Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Haute-Marne

Semaine Bleue : Atelier de sophrologie Médiathèque de Chevillon, 7 octobre 2021-7 octobre 2021, Chevillon. Semaine Bleue : Atelier de sophrologie

Médiathèque de Chevillon, le jeudi 7 octobre à 15:00

La sophrologie permet de se réapproprier son corps de manière positive, travailler la respiration, retrouver un sommeil récupérateur et acquérir une meilleure disposition mentale. Cette technique se compose de mouvements très doux et accessibles facilement.

Entrée libre sur réservation

Un atelier sophrologie, animé par Ludivine Lagney Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon Chevillon Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T15:00:00 2021-10-07T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chevillon, Haute-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque de Chevillon Adresse Rue du Château, 52170 Chevillon Ville Chevillon lieuville Médiathèque de Chevillon Chevillon