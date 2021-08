Lille Mairie de quartier de Lille-Centre Lille, Nord Semaine Bleue – Art floral Mairie de quartier de Lille-Centre Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Semaine Bleue – Art floral

Mairie de quartier de Lille-Centre, le lundi 4 octobre à 14:00

Dans le cadre de la Semaine Bleue du 4 au 10 octobre 2021, la mairie de quartier de Lille-Centre organise pour les seniors domicilés dans le quartier, deux ateliers d’art floral sur inscription obligatoire en mairie de quartier. Un atelier sera organisé de 14h à 15h30, le deuxième atelier aura lieu de 16h à 17h30. Début des inscriptions : jeudi 9 septembre auprès du chargé d’animation.

Sur inscription, gratuit, réservé aux seniors de Lille-Centre

Une activité art floral pour les seniors de la Semaine Bleue. Mairie de quartier de Lille-Centre 31 rue des Fossés, Lille Lille Lille-Centre Nord

2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T17:30:00

