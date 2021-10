Lille Salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud Lille, Nord Semaine Bleue – après midi spectacle Salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud, le mercredi 6 octobre à 14:00

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021, la mairie de quartier de Lille-Sud et le service PASS seniors organisent un après-midi spectacle le mercredi 6 octobre 2021 entre 14h et 17h dans la salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud. Au programme : spectacle de magie de 14h à 15h30 (pour les seniors et leurs petits-enfants) et théâtre comique de 16h à 17h. Inscriptions en mairie de quartier, pass sanitaire obligatoire.

Gratuit, sur inscription

Spectacle de magie et théâtre comique le mercredi 6 octobre 2021 de 14h à 17h Salle polyvalente de la mairie de quartier de Lille-Sud 83 rue du Faubourg des Postes Lille

2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00

