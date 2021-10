Lille Espace seniors Lille-Sud Lille, Nord Semaine Bleue – après midi lecture Espace seniors Lille-Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Semaine Bleue – après midi lecture Espace seniors Lille-Sud, 12 octobre 2021, Lille. Semaine Bleue – après midi lecture

Espace seniors Lille-Sud, le mardi 12 octobre à 14:30

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021, l’association Du Vent dans les Mots propose un temps de lecture le mardi 12 octobre 2021 à 14h30 à l’espace seniors de Lille-Sud. _Bleu de Traverse, récits poétiques pour 2 voix et alto._ Gratuit – sur inscription au 03.20.16.93.25, pass sanitaire obligatoire.

Sur inscription

Après-midi lecture pour les seniors avec Du Vent dans les Mots Espace seniors Lille-Sud 250 rue Richard Wagner Lille Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T14:30:00 2021-10-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Espace seniors Lille-Sud Adresse 250 rue Richard Wagner Lille Ville Lille lieuville Espace seniors Lille-Sud Lille