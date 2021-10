Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Semaine Bleue : Animation : Un Mercredi en Chanson Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Semaine Bleue : Animation : Un Mercredi en Chanson Romans-sur-Isère, 6 octobre 2021, Romans-sur-Isère. Semaine Bleue : Animation : Un Mercredi en Chanson 2021-10-06 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-06 Place Jules Nadi Café El Sénéca

Romans-sur-Isère Drôme Ambiance Gitano Groove accompagnée d’un goûter. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Place Jules Nadi Café El Sénéca Ville Romans-sur-Isère