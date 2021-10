Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Semaine Bleue : Animation : Un Mercredi autour des Jeux Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Semaine Bleue : Animation : Un Mercredi autour des Jeux Romans-sur-Isère, 20 octobre 2021, Romans-sur-Isère. Semaine Bleue : Animation : Un Mercredi autour des Jeux 2021-10-20 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-20 PLace Jules Nadi Café El Sénéca

Romans-sur-Isère Drôme Activités pour entretenir sa mémoire ·

