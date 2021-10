Lille Piscine Plein Sud Lille, Nord Semaine Bleue 2021 – séance d’aquadouce Piscine Plein Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

Piscine Plein Sud, le vendredi 8 octobre à 11:45

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021, la mairie de quartier de Lille-Sud propose une séance gratuite d’aquadouce aux seniors, à la piscine Plein Sud : gymnastique aquatique douce avec mouvements dans l’eau, renfort musculaire et assouplissement avec les bienfaits de l’eau sur le corps (micro massage, corps porté par l’eau), dans une ambiance conviviale. Inscriptions en mairie de quartier , pass sanitaire demandé.

Sur inscription, gratuit

Séance d’aquadouce à la piscine Plein Sud le vendredi 8 octobre de 11h45 à 12h30 Piscine Plein Sud 1 boulevard Eugène Duthoit, Lille Lille Lille-Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T11:45:00 2021-10-08T12:30:00

