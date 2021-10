Reims Reims Marne, Reims Semaine Bleue 2021 à Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Semaine Bleue 2021 à Reims 2021-10-17 – 2021-10-31

Reims Marne La “Semaine bleue” permet aux retraités Rémois de participer pendant 2 semaines à de nombreuses activités et évènements.

Au programme : visites, initiations, spectacles et de belles rencontres qui raviront petits et grands ! En effet, les liens intergénérationnels sont au cœur de cette édition. Cette année, la municipalité rémoise a souhaité mettre l’accent sur les liens intergénérationnels et donner la possibilité aux participants de vivre des évènements avec les plus jeunes.

Vous pouvez également participer à certains évènements avec vos petits-enfants. Aussi, près de 80 évènements sont dédiés au partage entre générations, dont certains temps forts qu’il ne faut louper sous aucun prétexte : Le 17 octobre, au départ du centre ville, la Marche Bleue rassemblera petits et grands pour sa grande balade traditionnelle. Plusieurs parcours sont proposés. Le 21 octobre, en partenariat avec l’Education Nationale et en présence de Messieurs Pierre-Emmanuel Taittinger et Patrick Demouy, participez à la dictée géante intergénérationnelle. Le 26 octobre, journée sport au parc de Champagne : en libre accès essayez-vous au tir à l’arc, au parcours d’orientation, à la marche nordique et bien d’autres activités de bien être… Le 28 octobre, journée jeux au stade Delaune. Au programme : jeux d’ambiance, de stratégie, tyrolienne et d’autres surprises vous attendent ! Le 31 octobre, pour clôturer cette belle édition, place au spectacle à la Cartonnerie. Réservation par téléphone du 11 au 18 octobre (voir programme). intergenerationnel@reims.fr +33 3 26 79 03 79 https://www.reims.fr/solidarite-sante-seniors/dispositifs-seniors/l-intergenerationnel/semaine-bleue-2021-6405.html dernière mise à jour : 2021-10-13 par

