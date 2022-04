Semaine bien-être et mobilité à Monmousseau Maison des Lacs Bègles Catégories d’évènement: Bègles

La ville de Bègles, l’association Remue-Méninges, Cycles et Manivelles et le Centre Social et Culturel l’Estey, vous donnent rendez-vous pendant les vacances scolaires. **Apprentissage du vélo et parcours** (à partir de 2 ans) Lundi 25 & mercredi 27 avril < 10h-12h **Massages et ateliers bien être** Mardi 26 avril < 14h-17h **Apprendre à réparer son vélo** avec Cycles et Manivelles Mercredi 27 avril < 14h-16h **Atelier créatif :** fabrication de boules anti-stress **Atelier cuisine & goûter** Jeudi 28 avril < 14h-17h Gratuit Venez vous détendre en famille pendant les vacances. Maison des Lacs 12 rue de Bray 33130 Bègles Bègles Hourcade Gironde

