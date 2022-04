Semaine autour de l’eau Square Jean Moulin Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Nymphe cristalline sortie tout droit des carnets de Jules Verne, notre porteuse et distributrice de l’Or bleu est le personnage emblématique de la question de l’eau au début de ce millénaire. Chaque goutte servie de ce bien précieux, l’Eau pure est assortie d’un moment poétique, éloge de l’eau invitant à la dégustation. A ses côtés, l’«Allumé de l’eau», érudit prophète et protecteur de la Porteuse d’Eau, gravite autour d’elle et distille son savoir à qui veut bien l’entendre. Tour à tour inquiet, révolté, naïf, désarmé, il est le miroir de notre désarroi, le reflet de nos interrogations : pollutions, gaspillage, avancée du désert… Tout public : Square Jean Moulin, 14 avenue de Paris Entrée libre

La Porteuse d’eau, spectacle déambulatoire par la Cie Schpouki Rolls Square Jean Moulin 14 avenue de Paris 92320 Châtillon Hauts-de-Seine

