Semaine autour de l’eau Médiathèque de Châtillon Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine

Semaine autour de l’eau Médiathèque de Châtillon, 14 mai 2022, Châtillon. Semaine autour de l’eau

Médiathèque de Châtillon, le samedi 14 mai à 10:30

Différentes expériences et manipulations permettront aux enfants d’acquérir une compréhension générale de cette étonnante matière qu’est l’eau !

Entrée libre

Stand Rigolade scientifique sur l’eau par Les Savants fous Médiathèque de Châtillon 2 rue Lasègue 92320 Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Médiathèque de Châtillon Adresse 2 rue Lasègue 92320 Ville Châtillon lieuville Médiathèque de Châtillon Châtillon Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque de Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Semaine autour de l’eau Médiathèque de Châtillon 2022-05-14 was last modified: by Semaine autour de l’eau Médiathèque de Châtillon Médiathèque de Châtillon 14 mai 2022 Châtillon Médiathèque de Châtillon Châtillon

Châtillon Hauts-de-Seine