Médiathèque de Châtillon, le vendredi 13 mai à 20:30

Dynamique, ludique et instructive, cette conférence-spectacle vous permettra de saisir les enjeux et défis de l’eau potable. Projetées sur grand écran, des images exceptionnelles en illustront les causes et situeront des voies de progrès autour d’alternatives concrètes. Munis de boitiers électroniques, le public interagit et communique son avis sur les problématiques posées.

Conférence interactive « Engagez la lutte pour la préservation de l'eau » par Bio-sphère
Médiathèque de Châtillon
2 rue Lasègue 92320 Châtillon
Hauts-de-Seine

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:00:00

