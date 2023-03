Semaine Antique – Istres et le golfe de fos à l’Antiquité Boulevard Paul Painlevé, 24 avril 2023, Istres .

Semaine Antique – Istres et le golfe de fos à l’Antiquité

2023-04-24 – 2023-04-28

Boulevard Paul Painlevé Atelier des Patrimoines

Istres

Bouches-du-Rhône

Un véritable lieu d’interaction et de vie qui vous fera revivre Istres sous l’Antiquité.



Avec la Division du Patrimoine Culturel de la Métropole Aix-Marseille Provence et les médiateurs culturels Audrey Pezon et Etienne Flouw.



Au programme de cette semaine spéciale :

Amphores à Tribord !

Découverte du Port Antique de Fos en réalité virtuelle.

Les 24, 26 et 27 avril. De 13h à 16h

Le 28 avril de 13h à 15h.

En accès libre.



Portes-ouvertes de l’atelier des Patrimoines

Les 25 et 26 avril de 9h30 à 12h.

Présentation de l’atelier par les médiateurs, mini-exposition, manipulations d’objets archéologiques et découvertes de malles pédagogiques pour une première approche de l’archéologie et de l’antiquité.

En accès libre.



Visite « Istres antique »

Le mardi 25 avril. Départs à 13h30 puis à 15h. Sur inscriptions.

Découverte d’Istres sous l’Antiquité à travers une balade commentée amenant les visiteurs sur l’oppidum du Castellan. Etienne abordera les différentes découvertes archéologiques réalisées lors de la construction de l’hôtel de ville en 2013.

Sur inscriptions à l’Office de Tourisme.



Atelier « Ecritures Voyageuses »

Le mardi 25 avril – 13h30 – 14h15 – 15h – 15h45.

Résolvez une enquête archéologique à l’aide d’indices accompagné par un médiateur culturel !



Atelier « Autour de l’amphore »

Le jeudi 27 avril à 10h.

A l’aide d’outils pédagogiques, Etienne et Audrey vous font découvrir l’archéologie et la période de l’Antiquité de manière ludique. Des objets réels datant de plus de 2000 ans sont entre vos mains ! Prenez-en soin !

Sur inscriptions à l’Office de Tourisme.



Atelier « La navigation antique »

Le vendredi 28 avril à 10h

Un atelier ludique et pédagogique pour découvrir la navigation en méditerranée dans l’Antiquité. Découvrez les principales routes maritimes, comment le transport de marchandises se déroulait, les types de chargements et les caractéristiques des bateaux à cette époque !

A faire en famille !

Sur inscriptions à l’Office de Tourisme.

Pendant une semaine, l’Atelier des Patrimoines, situé en centre-ville vous ouvre ses portes et vous propose de remonter au temps de l’Antiquité à travers différentes expériences et animations !

