Semaine ANL de sensibilisation au respect des différences Association Nord Loisirs, 16 mai 2022, Toulouse.

Semaine ANL de sensibilisation au respect des différences

du lundi 16 mai au samedi 21 mai à Association Nord Loisirs

L’association Nord Loisirs souhaite mener un projet d’ampleur au sein des centres de Loisirs (Accueil de loisirs sans hébergement, accueil de loisirs associé à l’école, club ados, accueil de loisirs associé au collège) dont elle a la gestion. Cette semaine, placée sous le signe de la tolérance, de l’ouverture d’esprit, de la curiosité et de l’affirmation de soi, sera composée de projets hebdomadaires et d’ateliers ponctuels. Elle permettra à chaque individu en construction fréquentant la structure d’être sensibilisé à la question de la transphobie, et de construire des connaissances sur les questions d’identité de genre notamment, et la diversité des catégories existantes qui permettent aux individus de se définir, en dehors de la norme cisgenre. Cette semaine d’ateliers et de projets nous permettra de créer l’événement le 17 mai, en proposant des actions dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, mais aussi le 20 mai avec des expositions, des mises en valeurs des réalisations d’enfants dans la rue via une installation «pinces à linge». Les enfants participeront à chacun des ateliers proposés, construisant ainsi leur parcours de sensibilisation au respect des différences liées à l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la lutte contre toute les formes de discriminations. Les adolescents pourront s’inscrire de manière autonome sur chacun des ateliers proposés. **Du 16 au 20 mai 2022** : Participation à la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2022 via la création d’une semaine de temps fort « Sensibilisation » : **Ateliers de sensibilisation** : Mobilisation d’outils disponibles en ligne, de jeux, afin de transmettre un minimum d’informations. Permettre aux jeunes de comprendre la diversité des identités de genre et d’orientations sexuelles. Histoire du mouvement de reconnaissance des Droits des homosexuels et de la lutte pour la reconnaissance des droits des homosexuels et de ses figures marquantes. **Ateliers d’expression** : Permettre aux enfants et aux jeunes d’avoir un espace pour s’exprimer sur ces sujets, développer leur curiosité et leur envie d’aller vers l’autre, de le comprendre. Développer l’empathie et les notions de respect de chacun, quelque soit son genre ou son orientation sexuelle. **Ateliers de création** : Permettre aux jeunes et aux enfants de construire les outils de prévention de demain, les amener à devenir acteurs de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. **Atelier de création de BD** Par l’intermédiaire d’ateliers d’écriture et du matériel pédagogique « la fabrique à histoires » (Bernard Friot), création d’une BD. Ce projet, fil rouge de la semaine, regroupera des enfants et des adolescents afin de leur faire raconter l’histoire d’un héro transgenre. Ce héro vivra des situations quotidiennes, et les enfants et jeunes seront amenés à expérimenter et mettre en lumière les situations de violence et les discriminations vécues. **Atelier de création de drapeaux des fiertés :** Ces ateliers permettront aux enfant et adolescents de connaitre ce drapeau et ce qu’il représente, mais aussi d’essayer de représenter leurs propres fiertés et leur propre altérité sur un drapeau. Les réalisations seront affichées dans le hall de l’école, accompagnées d’une légende explicative. **Ateliers radio** Sensibilisation via l’outil radio autour des questions de sexe, de genre et d’orientation sexuelle. Comprendre la différence entre le sexe de naissance et le genre vécu par les individus. Les enfants et le jeunes seront amenés à mener des interviews d’acteurs du monde associatif (pride Toulouse par exemple) et seront formés à la lutte contre l’homophobie et transphobie, pour en devenir de véritables ambassadeurs en classe (le projet pourra être poursuivi par des interventions dans les classes, par les jeunes et les enfants pour leurs pairs). **Ciné débat enfant (8-11ans)** Visionnage du film le Baiser de la lune, visant à montrer et expliquer une relation entre deux enfants du même sexe. **Exposition (6-17 ans) collège, école élémentaire** Création d’une exposition à mettre dans le hall du collège et de l’école pour sensibiliser l’ensemble des membres de la communauté éducative, parents, intervenants, élèves. Cette exposition regroupera des figures importantes du mouvement LGBTQIA+ : personnalités homosexuelles, Queer, transgenre ou Gender fluide qui ont marqué l’histoire et qui continue d’agir pour être reconnu. Ateliers expression/théâtre/vidéo : Enfants, projet vidéo ; Création de scénettes permettant de faire réagir les enfants. Cet atelier permettra de produire un court métrage, outil de prévention et diffusable à tous les publics. **Théâtre forum :** Avec les adolescents de l’association, mises en situation autour du vécu des transgenres, sensibilisation aux discriminations subies.

Pas de condition particulière. Les enfants inscrits dans les différents dispositifs pourront participer. Au sein du collège, ateliers ouverts à Tous sur le temps méridien.

Une semaine d’ateliers de sensibilisation sur l’identité de genre et de prévention de la Transphobie.

Association Nord Loisirs 13 Boulevard d’Arcole Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T18:00:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T18:00:00