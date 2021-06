Villenave-d'Ornon École Maternelle Delaunay Gironde, Villenave d'Ornon Semaine 4 – Aquitaine – La Famille Tuche fait le Tour de France École Maternelle Delaunay Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Informations ———— Nous vous conseillons de fournir dans le sac à dos de votre enfant tous les jours : * Une casquette * Une bouteille d’eau * Un maillot de bain / slip de rechange pour la baignade et jeux d’eau l’après-midi * Une serviette de baignade Planning d’activités ——————– ### Matin * Quizz de Coin-Coin * Cadre Bouzoles * Fabrication d’écharpes d’éléction * Moustache de Jeff * Parcours dans les vignes ### Après-midi * Parcours * Jeux d’eau * Baignade Nos personnages terminent leur aventure dans notre région d’Aquitaine entre les vignes et les châteaux École Maternelle Delaunay Place Schubert, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

