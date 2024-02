SEMAILLES Cessenon-sur-Orb, samedi 23 mars 2024.

SEMAILLES Cessenon-sur-Orb Hérault

Flavia Perez présente Semailles

Voix, guitare, sampler et turbulences

Tout public, sur réservation

Verre de l’amitié offert à l’issue du spectacle

C’est le propre de ces fleurs de pousser là où on les attend le moins et de faire fi de tous les obstacles. Ses mélodies intemporelles et ses rythmes indolents, joués sur sa guitare spéciale à 7 cordes, brassent des alizés aux sonorités brésiliennes. La voix aux intonations jazzy joue avec des harmonies sophistiquées. Les textes intimes disent l’universel, le Je et Nous fusionnent pour ne faire qu’un. Sam Olivier Francofan. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

12 Avenue du Pont

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie

