Ornans Doubs Tous deux passionnés de musique, Séluj et Léon ont fait leurs premiers pas dans le monde du rap aux côtés de Soprano en assurant sa première partie. Depuis, les deux frères n’ont cessé de gravir le échelons, et se font aujourd’hui une place avec leur nouvel album, “Multicolore III”. Tous deux passionnés de musique, Séluj et Léon ont fait leurs premiers pas dans le monde du rap aux côtés de Soprano en assurant sa première partie. Depuis, les deux frères n’ont cessé de gravir le échelons, et se font aujourd’hui une place avec leur nouvel album, “Multicolore III”. Place St-Vernier Caveau des Arts Ornans

