Atelier culinaire : Spécial poisson Seltz, 7 décembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

« Le filet d’omble chevalier en enveloppe croustillante, huitre en sabayon de citron vert, et son jus réduits à la clémentine. » Un atelier proposé par Jacky Bletzacker. Inscription obligatoire à l’office de tourisme..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est



« Arctic char fillet in crispy envelope, oyster in lime sabayon, and its reduced clementine jus. » A workshop proposed by Jacky Bletzacker. Registration required at the Tourist Office.

« Filete de salvelino ártico en envoltorio crujiente, ostra en sabayón de lima y su jugo reducido de clementina » Un taller propuesto por Jacky Bletzacker. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

« Saiblingsfilet in knuspriger Hülle, Auster in Limetten-Sabayon und reduziertem Clementinen-Jus » Ein von Jacky Bletzacker angebotener Workshop. Anmeldung im Tourismusbüro erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg