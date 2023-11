Spectacle »L’anniversaire du Bonhomme de Pain d‘Epice » Seltz, 26 novembre 2023, Seltz.

Seltz,Bas-Rhin

Spectacle bilingue par Christine Fischbach.

Vous êtes persuadé que le Bonhomme de pain d’épice a été mangé par le Renard ! Sachez qu’on vous a raconté des bêtises ! moi seule connais la vérité !…. je vais vous la dévoiler. A partir de 3 ans.

Gratuit (se présenter 5 à 10 min avant le début du spectacle)..

Bilingual show by Christine Fischbach.

You’re convinced that the Gingerbread Man was eaten by the Fox! I’m the only one who knows the truth, and I’m going to tell it to you. Ages 3 and up.

Free (please arrive 5-10 min before showtime).

Espectáculo bilingüe de Christine Fischbach.

¡Estás convencido de que al Hombre de Jengibre se lo comió el Zorro! Pues te han dicho un montón de tonterías! ¡Sólo yo sé la verdad!… y te la voy a contar. A partir de 3 años.

Gratis (se ruega llegar de 5 a 10 minutos antes del comienzo del espectáculo).

Zweisprachige Aufführung von Christine Fischbach.

Sie sind überzeugt, dass der Lebkuchenmann vom Fuchs gefressen wurde! Nur ich kenne die Wahrheit!?… ich werde sie Ihnen verraten. Ab 3 Jahren.

Kostenlos (5 bis 10 Minuten vor Beginn der Vorstellung).

